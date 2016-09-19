敘國軍方宣稱 擊落美間諜無人機
敘利亞（Syria）軍方宣稱其在該國東部代爾祖爾（Deir ez-Zor）地區，擊落一架美軍的間諜無人機（reconnaissance drone），疑似是為了報復美方日前的空襲轟炸，造成該國至少60名軍人死亡的「事故」。
據伊朗英語新聞電視台（Press TV）報導，敘利亞政府於週日宣稱，他們在東部代爾組爾地區擊落一架美軍進行間諜偵查任務的無人機，型號為MQ-9死神偵察機（MQ-9 Reaper）。此舉被外界視為是對日前美軍2架F-16戰鬥機和2架A-10攻擊機，空襲敘利亞東部政府軍基地，造成至少60名政府軍士兵死亡，雖然美國政府透過駐聯合國大使表達歉意，但敘利亞阿塞德政府（Baššār al-ʾAsad）仍視此舉為美軍刻意攻擊政府軍的行動。
本月12日由多方大國與聯合國共同促成的「和平協定」，卻僅僅維持不到3天就宣告破局，俄國、美國與敘利亞政府都仍不斷地在私下進行各種行動，而美軍日前未實際通知俄羅斯就進行的空襲任務，雖目標設定為伊斯蘭國（ISIS）武力部隊，卻造成空襲政府軍的「錯誤」，讓本就脆弱的和平談判更加雪上加霜。
敘利亞內戰已持續5年之久，超過40萬名平民與孩童死於這場曠日費時的戰爭中，雖聯合國曾多次出面調停和解，但阿塞德領導的政府軍和反抗軍之間深刻仇恨、以及從旁「協助」的美俄兩大強國矛盾，都讓敘國的和平曙光仍舊黯淡。如今又是你來我往的報復式攻擊，即使美方此時釋出再多的善意，可能都難以讓敘國在短時間「信任」他們了。
(中時電子報)
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