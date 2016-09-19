艾美獎幕後 每個演員都有「零食袋」！

艾美獎的在場來賓都被發放一份零食袋！（圖／取自推特）

「龍后」艾蜜莉開心曬出吉米媽給的字條！（圖／取自Instagram）

今年艾美獎找來知名脫口秀主持人吉米基墨，他妙語如珠逗樂台下不少觀眾，而不論國內國外，頒獎典禮往往都很長，先前奧斯卡上，主持人艾倫曾叫過披薩給各大明星，今年艾美獎上，台下嘉賓則是人手一袋「零食袋」，且提供的正是吉米基墨的老媽！

「龍后」在Instagram上曬出一張紙條，其實就是她拿到的零食袋中所附，上頭寫著「好好享受今晚！不論得獎與否，你們的母親都會愛你們，別喝醉了！」最後備註「吉米的老媽」敬上，讓不少演員收到都會心一笑，而零食袋中則有花生吐司、餅乾、果汁和一顆蘋果，而幫忙發放零食袋的，則是近來非常夯的美劇《怪奇物語》小演員。

(中時電子報)