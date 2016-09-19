大巨蛋主仲換李復甸 議員批法務局未把關
台北市府上周才因大巨蛋工期延宕案主任仲裁人陳煌銘對大巨蛋立場偏頗，認為不適任而申請迴避，陳也於14日主動辭去主任仲裁人。但市議員童仲彥今日指出，17日中華民國仲裁協會就已發文到市府，將主任仲裁人換成過去對大巨蛋、台大器捐案及市府測謊案時，都對市長柯文哲有不友善言論的李復甸，認為法務局接連出包，直指「不是太混，就是有內鬼！」
童仲彥說，上次陳煌銘也是由他指出不適任後，法務局才發現提出迴避，這次換成李復甸，法務局又後知後覺，完全沒有為柯文哲把關，今也是開議第一天，局長楊芳玲甚至請假，「難道連首席法務幕僚都在搞他？」
法務局專門委員劉利達則表示，主任仲裁人是由2名仲裁人共同舉薦，並非由法務局決定，既然現得知李立場可能偏頗，經評估後，若真的不適任，會在最快時間內再提迴避。
(中時)
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