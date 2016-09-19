晚上不睡白天補眠　專家：易打亂入睡周期

不少人連假熬夜、生活作息不正常，進而選擇白天補眠，專家提醒，白天補眠易影響睡眠周期。（倪浩倫攝）

4天連假，很多人拼命熬夜、徹底玩到瘋，一收假上班時便精神不濟，白天想找時間補眠。精神科醫師表示，白天補眠易影響晚上入睡周期，且睡眠不規律，很容易造成失眠，對生活造成影響，可以在白天運動30~60分鐘，以及養成每日定時起床習慣來改善。

根據台灣睡眠醫學會2015年調查，平均每5名國人就有1人有睡眠障礙問題。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，一項由以色列特拉維夫大學進行的研究發現，睡眠不足可能影響情緒調節能力和分配大腦資源的認知過程。

該研究在「前一晚睡得好」和「前一晚保持清醒」的情形下，進行2回合測驗，在功能性磁振造影和腦電圖觀察大腦成像發現，無眠者對情緒調節有極低的反應，大腦也因此失去中立和衡量輕重緩急的能力，導致認知偏差、判斷力不佳與焦慮感。

台北長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸說，一周有3天睡眠狀況不佳、對生活造成影響時，便應尋求專業協助；她說，失眠視每人主觀感不同，有人睡4~5小時即可，有人每日需要9~10小時，若覺得難以入睡或半夜易醒，即為睡眠狀態差的現象，引發原因包括作息不正常、呼吸疾病、生理疼痛、焦慮或憂鬱等，「失眠也會導致焦慮、憂鬱情緒、注意力不佳，或頭痛、免疫力降低等身心症狀。」

劉嘉逸提醒，很多人晚上不睡覺、睡不好，白天會找時間補眠，當心因此影響晚上入眠時間，可透過每日定時起床、白天適時運動30~60分鐘，有助於幫失眠者掌控睡眠周期、增加睡眠時間。

葉雅馨指出，失眠問題通常是漸進式，代表生活中有困擾或壓力，因釐清壓力源或問題，進而積極想辦法解決，並針對失眠狀況做調整，阻斷壓力與失眠的惡性循環；她建議，失眠者可以做放鬆的練習，例如泡澡、腹式呼吸、靜坐，避免睡前運動，否則交感神經易因太活絡而難以入睡，「假日不要延遲起床的時間，須維持平日相同的作息。」

(中時)