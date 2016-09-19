立法院召委選舉 綠10席藍6席
立法院各常設委員會今天選舉召集委員，結果民主進步黨立法院黨團總共拿下10席、中國國民黨團則拿下6席召委。
各常設委員會召委名單：
內政：陳超明（國）、趙天麟（民）
外交及國防：呂玉玲（國）、羅致政（民）
經濟：管碧玲（民）、黃偉哲（民）
財政：賴士葆（國）、王榮璋（民）
教育及文化：陳學聖（國）、何欣純（民）
司法及法制：許淑華（國）、尤美女（民）
社會福利及衛生環境：吳玉琴（民）、陳瑩（民）
交通：陳雪生（國）、李昆澤（民）。1050919
(中央社)
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