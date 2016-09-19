911都碰過 紐約客遇曼哈頓爆炸色不變

紐約客見慣大風大浪，經歷過911事件與2012年超級颶風之後，現在遇到昨晚曼哈頓的爆炸事件，大多能鎮靜以對。

「紐約時報」引述路透社報導，61歲的麥克華特（Karen McWharter）今天在上西城（Upper West Side）的街市擺好攤子，準備賣二手衣時表示：「住在紐約市，總覺得會發生什麼可怕的事。」

當局表示，在繁忙切爾西（Chelsea）區發生的29傷爆炸案是蓄意行動，但和國際恐怖主義沒有明顯關聯，不過目前仍在初步調查階段。

正要從上西城的家去新澤西州工作的68歲銷售員麥森（Alan Merson）說，昨晚人在西村（West Village）時聽到爆炸聲，第一個念頭就是會很不方便。

他說：「我有沒有嚇到？沒有，在紐約，就會預想到這種事。」

相較之下，路透社訪問到的觀光客害怕多了，觀光客還說，很驚訝紐約人會這麼冷靜地看待爆炸案。

爆炸發生時，38歲的洛雅（Jennifer Loya）人在時報廣場，而爆炸現場就在她住的旅館不遠處。她覺得緊張不安，也避搭地鐵。

正在等女朋友吃早午餐的24歲影片製作人班奈特（Teddy Bennett）受訪時則表示，有打電話給朋友確定他們安不安全，但不會讓爆炸案影響生活。

「我要怎麼做？每天擔驚受怕？我們遇過比這更誇張的事情。」他指的是2001年，劫機客挾持兩架飛機衝撞世貿中心，奪走近3000條人命的911事件。

他說：「這裡（紐約）是主要目標，這裡是資本主義之都，能怎麼辦？不去幹活，就能當個堅強的紐約人？不可能的。」（譯者：中央社鄭詩韻）1050919

(中央社)