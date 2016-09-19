洪慈庸：感情就是隨緣 現在認真工作

時代力量立委洪慈庸今天針對媒體報導台中市新聞局長卓冠廷至她家提親一事表示，這事情無關公眾利益，她不想再多做回應，現在認真工作比較重要，她認為感情的事情就是隨緣。

媒體日前報導卓冠廷至洪慈庸家提親，不過洪慈庸隨後發表聲明澄清，表示並無此事，也對於這則報導不予以評論。

立法院今天進行新會期各委員會的召委選舉，一早洪慈庸現身衛環委員會投票時，被媒體包圍詢問是否好事已近，洪慈庸說，感情的事情就是隨緣，她都沒有做過假設，冥冥之中都有註定，現在認真工作比較重要。

她覺得媒體應該要報導更多更重要的事情，是跟大家利益有關的，對於她個人的事情，就占用媒體這麼多的資源，真的是非常浪費，對民眾也沒有幫助，呼籲媒體真的不要再浪費資源。

媒體詢問，跟卓冠廷還順利嗎？是否還有聯絡？畢竟選民也都關心。洪慈庸表示，大家是認識很久的好朋友，所以她跟卓冠廷一直都有連絡。

有媒體追問洪慈庸被求婚還是平常心嗎？對此，洪慈庸笑著回答說，「應該是你被求婚吧」，引起現場一陣笑聲。1050919

(中央社)