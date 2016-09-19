洪慈庸：感情就是隨緣 現在認真工作
時代力量立委洪慈庸今天針對媒體報導台中市新聞局長卓冠廷至她家提親一事表示，這事情無關公眾利益，她不想再多做回應，現在認真工作比較重要，她認為感情的事情就是隨緣。
媒體日前報導卓冠廷至洪慈庸家提親，不過洪慈庸隨後發表聲明澄清，表示並無此事，也對於這則報導不予以評論。
立法院今天進行新會期各委員會的召委選舉，一早洪慈庸現身衛環委員會投票時，被媒體包圍詢問是否好事已近，洪慈庸說，感情的事情就是隨緣，她都沒有做過假設，冥冥之中都有註定，現在認真工作比較重要。
她覺得媒體應該要報導更多更重要的事情，是跟大家利益有關的，對於她個人的事情，就占用媒體這麼多的資源，真的是非常浪費，對民眾也沒有幫助，呼籲媒體真的不要再浪費資源。
媒體詢問，跟卓冠廷還順利嗎？是否還有聯絡？畢竟選民也都關心。洪慈庸表示，大家是認識很久的好朋友，所以她跟卓冠廷一直都有連絡。
有媒體追問洪慈庸被求婚還是平常心嗎？對此，洪慈庸笑著回答說，「應該是你被求婚吧」，引起現場一陣笑聲。1050919
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。