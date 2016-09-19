愛槍成痴 男花光亡父奠儀買槍收藏

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家住苗栗縣苑裡鎮的38歲曾姓男子因喜好空氣槍，竟將父親過世所收的奠儀，購買空氣槍，警方日前循線至曾男住處搜索，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（翻攝照片）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月19日

家住苗栗縣苑裡鎮的38歲曾姓男子因喜好空氣槍，竟將父親過世所收的奠儀，購買空氣槍，警方日前循線至曾男住處搜索，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

台中市警局刑事警察大隊偵一隊日前接獲線報，指出曾男擁有改造空氣槍，經多日蒐證，日前前往曾男位於苗栗縣苑裡鎮住處進行搜索。

警方在曾男住處起出30多把空氣長、短槍，經逐一使用動能檢測箱測試後，共有空氣長槍1支、空氣手槍6枝所擊發的鋼丸能貫穿鋁板，動能強大且具殺傷力。

曾男向警方供稱，因自身喜好把玩空氣槍，所以將全部積蓄，包括父親過世所收的奠儀，全部用於購買空氣槍。全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將曾男移送苗栗地檢署偵辦。1050919

(中央社)