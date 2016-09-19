第68屆艾美獎 主要得獎名單

我要評比

素有電視界奧斯卡金像獎之稱的艾美獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯熱鬧登場，以下為主要獎項得獎名單：

●戲劇類最佳影集：

「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

●喜劇類最佳影集：

「副人之仁」（Veep）

●戲劇類最佳男主角：雷米馬利克（Rami Malek）－「駭客軍團 」（Mr.Robot）

●戲劇類最佳女主角：

塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）－「黑色孤兒」（Orphan Black）

●喜劇類最佳男主角：

傑佛瑞坦伯爾（Jeffrey Tambor）－「透明家庭」（Transparent）

●喜劇類最佳女主角：

茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）－「副人之仁」

●戲劇類最佳男配角：

班曼德森（Ben Mendelsohn）－「血脈」（Bloodline）

●戲劇類最佳女配角：瑪姬史密斯（Maggie Smith）－「唐頓莊園」（Downton Abbey）

●喜劇類最佳男配角：

路易安德森（Louie Anderson）－「小丑夢搖籃」（Baskets）

●喜劇類最佳女配角：凱特麥金儂（Kate McKinnon）－「週六夜現場」（Saturday Night Live）。1050919

(中央社)