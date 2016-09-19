賞楓就該去這裡! 2016日本紅葉秘境指南
涼意驟起，秋天總是多了種蕭瑟之感，但滿山遍野的楓紅又為孤傲的秋增添了活潑、熱鬧的氣息，金黃、橙橘、豔紅的楓葉五彩繽紛，在山林間恣意奔放。秋楓的美要親自感受，鄰近台灣的日本從10月起，豔麗的楓由北而南染紅山谷，人們開始展開「紅葉狩」，追逐這頭擁有繽紛毛色的秋獸足跡，闖進紅葉燦爛的世界裡。
尋著紅葉將會出現的蹤跡，日本政府觀光局也公布了「秋天最佳觀賞時期預測圖」，從10月中旬開始，一直到11月上旬及11月中旬，由最北的北海道、到東北、關東、中部、近畿、中國、四國、最南端的九州，秋楓一路向南的染紅了整個日本國土，絢麗色彩，奪人目光。
●北海道
大多數人對此地的印象就是冬日雪白，不過身為日本紅葉最前線的北海道，秋天時節的山谷也是被金黃橙紅給染盡，層雲峽、大雪山、定山溪溫泉，被多色的楓點綴得繽紛。
●東北
日本東北的楓看過一次就難忘，擁有日本東北美景之最的奧入瀨溪流，瀑布、奇岩佐著繽紛的楓葉，特殊的自然景觀面貌，如畫般的美景，成為最佳賞楓地。此外，在田澤湖、森吉山、八甲田山，也能享受絕美的秋景。
●中部北陸
伊呂波坂山道公路可以邊兜風邊欣賞沿路的紅葉。上高地的初雪、落葉松的黃金和針葉樹的綠， 層次分明，景色獨特別緻，還有那愛知縣的香嵐溪，壯觀的楓景豪華又絢爛。
●中國地區
來到11月上旬，日本紅楓的腳步來到了中國地區，鳥取縣大山是該區紅葉最早出現的地方，紅楓與遠處的雪山相互映襯，美麗的令人流連忘返。
●關西
11月中旬，楓葉開始在地區盡情展現最豔麗的姿態，京都的清水寺、大版的大阪城，奈良的奈良公園，古色古香的建築加上奔放的紅葉，令人難以撇開目光，火紅的楓讓人眼花撩亂，也為它傾心。
●九州
雲仙、御船山樂園、岡城跡，紅葉也在此地燃燒駐足，特別是長崎縣的雲仙，綠色與紅色這樣的對比色在山林間錯落有致，更顯獨特。
(中時電子報)
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