只露3分之1豪乳 I級艷后直播月入20萬

「I級艷后」洪蓉擔任大陸平台直播主限制多，胸部僅能露3 分之一，因此要靠動作跟穿搭來彌補。(取材自facebook)

因拍攝電玩廣告出道、原藝名馬友蓉的女星洪蓉，不僅臉蛋艷麗，身材更是火辣，以一對I罩杯豪乳聞名，被封為「I級艷后」，而人氣頗高的她，其實演藝事業曾遭逢低潮，有一段時間收入低到只能喝水度日，直到「萌的跳繩」影片爆紅後，洪蓉事業才有了起色，接下中國直播節目，最高月入20萬。

據《ETtoday》報導，洪蓉「萌的跳繩」影片點閱破30萬，更因此紅到對岸，收到大陸網路平台邀約，擔任直播主跟粉絲互動，平均每個月可賺7、8萬，最高可以賺到20萬，但在此之前，她有過一段低潮，洪蓉曾經過著月花1000元的艱難生活，一星期沒吃飯只喝水，因此瘦了10多公斤，笑稱自己當時「很淒涼」，所幸如今有固定的工作，而外型性感的她，除了受邀擔任直播主外，也常接到三級片邀約，但目前還未有演出限制級作品的消息。

洪蓉也表示，自己接下的直播平台工作看似自由，但事實上尺度比她平常臉書po照更保守，不但不能穿得太暴露，連胸部露出的面積都有規定「不可以露超過3分之一」，但洪蓉相當敬業，表示不是穿得少就是性感，因此她會運用動作來展現自我優勢，例如坐側面，也會穿得很有「誠意」，除此之外，也常有女性網友問她內衣問題，因此洪蓉也開始幫網友訂購大尺碼內衣，月收入提升到平均10多萬。

(中時電子報)