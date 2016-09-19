台電基層南北串聯 反電業法轟林全失言
由台電基層員工自主發起的「全台南北串連步行活動」，今日上午終點來到監察院與行政院前陳情，員工高喊「反對漲價式電業法」，對於行政院長林全指責台電搶修過慢，員工更不滿怒喊「院長失言、還我尊嚴」。據警方初估現場人數約2000人。
抗議員工身穿「怒」字背心，手持「電力自由化不是萬靈丹」布條，表達對電業法自由化的不滿。尤其莫蘭蒂強颱台電動員所有人力搶修，卻仍遭林全指責搶修不力，更讓它們火大。活動發言人曾玥惠表示，這次莫蘭蒂台電第一時間就動員全力投入救災，短短4天就恢復9成電力供應。「院長這樣講，員工很委屈」。
她也強調，這次活動主要是「反對漲價式電業法」，反對切割台電。因為電業法修法開放財團可以買低賣高，預估電業自由化之後，第一階段電價至少要先上漲1.42倍，還不包括計入其它無形成本，不希望因為電業法讓電價漲價。
台電基層員工「全台南北串連步行活動」從本月5日開始，從屏東恆春核三廠採分組接力步行15天共460公里，除中間4天因莫蘭蒂救災暫停外，最後如期於今天上午抵達監察院及行政院。
日前受到莫蘭蒂颱風來襲，總停電戶數高達32萬戶，員工忙於修復設備，必須優先搶修恢復民生用電，故取消三天的徒步遊行活動，今天走到經濟部或行政院抗議，由代表遞交陳情書，盼政府勿一意孤行，重新檢視草案。
(中時)
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