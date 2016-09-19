國際淨灘日 企業學界認養新北海岸線
響應「國際淨灘日」，新北市府環保局將於24日配合萬人淨灘活動，與福智佛教基金會、美國在台協會、淡江大學、花王公司、億光電子、國際扶輪社、在沿海辦理秋季聯合淨灘。
塑膠垃圾對海洋生態的嚴重危害，已是刻不容緩的議題，各國紛紛倡議並以實際行動減緩海洋污染。
環保局今天表示，為喚起市民重視海岸環境，響應「國際淨灘日」，結合學校、環保志工等，將於24日配合舉行萬人淨灘活動，集眾人力量守護環境。
環保局邀請財團法人福智佛教基金會認養金山沙珠灣海灘、家福公司認養林口中福海灘，及淡江大學認養淡水羊稠子海灘，讓新北市的海岸線環境維護認養，提高至18個單位、14公里長。
福智佛教基金會與新北市府環保局，也共同簽署新北市海岸清潔維護企業認養。
福智佛教基金會表示，與新北市政府合作，於24日聯合主辦「用愛環抱海洋 萬人淨灘總動員」活動，並號召產官學共同發起，齊心呼籲擁護海洋生態，責無旁貸的義務。
萬人淨灘總動員活動，由慈濟基金會、大愛感恩科技公司協辦，行政院海岸巡防署、海洋科技博物館、南華大學、慈心有機農業發展基金會、福智文教基金會，人間福報及里仁事業，共同發起。
這項活動將在全台27處海灘舉辦，已有2萬餘人報名，福智基金會表示，這是至目前為止，台灣最大規模的淨灘行動，也希望透過活動，省思如何身體力行，為受到破壞的海洋生態盡一份心力。1050919
(中央社)
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