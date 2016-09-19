陳副總統：台灣精密機械貢獻航太產業

副總統陳建仁今天表示，台灣在航太產業上有些發展，例如發射多個人造衛星，台灣很多精密機械產業貢獻在製作衛星或太空機器，太空電腦或太陽能板設計都有台灣產品在裡面。

陳副總統今天上午在總統府內接見日本女性太空人山崎直子一行人，他說，山崎直子是日本第二位女性太空人，要兼顧養育小孩，還要接受艱難的太空任務訓練，相當不容易，是很多年輕人學習對象。

陳副總統說，山崎直子另一個令人敬佩的地方，是她從太空事業引退後，在日本宇宙政策委員會有重要職務，提供政府提供很多建言，受到各界重視，希望她訪問期間能給予台灣的航空和太空政策一些建議。

他指出，宇宙利用最近受到國際重視，宇宙安全保障也是新的議題，台灣其實在航太產業上有些發展，他擔任國科會主委時，發射福衛一號到三號，到現在有福衛五號要發射，台灣在人造衛星發射上，大家有目共睹。

陳副總統也指出，太空站中有中研院士丁肇中的機器在測宇宙反物質，目前這些訊息送到台灣，像中央大學就在分析看看宇宙有沒有反物質存在，這是台灣的貢獻，台灣很多精密機械產業貢獻在衛星製作或太空機器，太空電腦或太陽能板設計都有台灣產品在裡面。

此外，陳副總統說，日本首相安倍晉三推動各種政策，鼓勵女性參與政治，山崎直子是女性就業楷模，台灣近年來推動性別主流化，像國會議員女性佔了38%，內閣女性比較少佔14%，還要努力。1050919

(中央社)