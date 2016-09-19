大學招聯會：考招新方案最快年底前出爐

教育團體19日呼籲大學招聯會，公布考招公聽會調查結果，並體察民意、調整入學制度。大學招聯會表示，目前共有6個考招方案，仍在蒐集各方意見，預計年底前開會決定方案。中央社記者許秩維攝 105年9月19日

教育團體今天呼籲大學招聯會，公布考招公聽會調查結果，並體察民意、調整入學制度。大學招聯會表示，目前仍在蒐集各方意見，預計年底前開會決定方案。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、全國十二年國教家長聯盟等團體今天舉行記者會，籲大學招聯會公布「大學招生及入學考試長程調整草案」公聽會調查結果，並體察民意、調整入學制度。

國教行動聯盟表示，經初步瞭解，公聽會主流民意都認為解決高中學習不完整和教學現場亂象是當務之急，而與會者支持的方案多是將考試和入學時程延後，而非和現行制度相近或將考試提早在高三寒假考完的方案。

大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華表示，目前共有6個考招方案，公聽會中獲得較多支持的是將考試延後到高三課程結束後的甲案，以及現況微調的戊案，但目前都尚未定案，還在蒐集各方意見。

對於教育團體希望公布公聽會調查結果，戴念華指出，公聽會意見是提供參考，如果先公布，可能會只呈現特定聲音，若招聯會現在出來說傾向某方案，也會像「先射箭再畫靶」，影響後續討論，因此目前仍是6案併陳，之後彙整意見提到招聯會，預計今年底前會員大會將有決議，之後再報到教育部。1050919

(中央社)