教育部表揚優良特教人員 32人獲獎

105年度教育部表揚優良特殊教育人員頒獎典禮今天在國立台南家齊高中舉行，教育部長潘文忠主持頒獎時表示，希望讓台灣社會知道特殊的孩子需要不斷的支持，也能有很好表現。

教育部上午在家齊高中舉行優良特殊教育人員頒獎典禮，共有32人接受表揚；包含大專校院組2名、特殊教育學校組6名、高級中等學校組4名、國中國小及幼兒園組18名、教育行政機關組2名。

國中國小幼兒園組獲獎者雲林縣大埤國小教師戴富媛表示，教育資源雖有城鄉差距，但老師對教育的熱誠是恆久不變的。她把「弟子規」教育設計成電腦輔助教學的型態，讓特教生以寓教於樂的方式背誦經文；學生們不僅會背、還能公開表演，效果相當不錯。

潘文忠致詞時表示，每一名接受表揚的特殊教育老師，抱著熱誠投入後可能一做就是幾十年，幫助許多特教生能獲得生活上的照顧和適當的啟發。每當看到這些孩子克服障礙，在各領域有很傑出的表現時，也能激勵一般孩子的上進心。

潘文忠指出，特殊教育需要不斷進步，開發各種類型的支持與協助；也要讓台灣社會知道，這些孩子需要不斷的支持，就能有很好的表現。也希望特殊教育老師的辛苦獲得肯定，有更多優秀人才願意投入。1050919

(中央社)