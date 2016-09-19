轉發烏坎村報導 陸多名網民被拘留

中國大陸廣東深圳維權人士黃美娟日前轉發美國之音的烏坎村新聞被指「散佈謠言」，遭當地警方拘留，她的丈夫、網民「秀才江湖」隨後也被警方以同樣名義傳喚。

另外，烏坎村抗爭事件在大陸引起重視，重慶市各區的失地農民、拆遷戶等近30人日前聚集聲援烏坎村民。他們舉牌支持烏坎村民爭取合理合法的權益。

自由亞洲電台17日報導，烏坎村事件引發國際媒體關注，廣東當局已將烏坎村民抗爭列為「敏感事件」，嚴禁大陸網民轉發相關消息及外媒的報導。

黃美娟因在網路轉發美國之音報導烏坎村的新聞，14日被深圳布吉派出所以「散佈謠言」的罪名，處以行政拘留10天。

黃美娟的丈夫、網民「秀才江湖」（本名吳斌）因接受外媒採訪，16日傍晚也被布吉派出所以「散佈謠言」名義傳喚，直到第二天淩晨才獲釋。

據廣東陸豐官媒報導，已有4名「發佈虛假資訊」的網民受到不同程度處罰，包括刑事拘留。

不過，仍有不少民眾不顧當局禁令，公開聲援烏坎村民抗爭。重慶各區的失地農民、拆遷戶等近30人16日聚集在重慶照母山公園，舉牌支持烏坎村民爭取合理合法的訴求。

活動參與者譚敏說，「希望烏坎人把他們合理合法的問題解決了。我們也希望我們的問題合理合法解決。」1050919

(中央社)