立院選召委 親民黨要挺老朋友

親民黨立法院黨團今天表示，過去半年，立法院藍綠惡鬥不止，因此在召委選舉上，不想用政黨考量為投票依據，決定支持老朋友，或以過去合作經驗為依據，決定各委員會投票方向。

立法院今天舉辦常設委員會召集委員選舉，擁有3席立委的親民黨立法院黨團，在投票結束後發出新聞稿，表明此次投票的態度與立場。至於加入黨團運作的無盟立委高金素梅，親民黨則表示將尊重其意願，自由投票。

親民黨團表示，親民黨3位立委日前議定，因藍綠惡鬥不止，決定拋開藍綠政黨風向考量，投給親民黨的老朋友。因此在交通委員會投給國民黨立委陳雪生，內政委員會也投給國民黨立委陳超明，在司法及法制委員會，則投給民進黨立委尤美女，因雙方在制度改革上，已有相當的合作默契。

親民黨團總召李鴻鈞表示，由於藍綠持續惡鬥，外界也仍以藍綠眼光看待所有的權力轉換，這些都是過度解讀。親民黨團此次決定「挺老朋友」，也是不想涉入藍綠惡鬥的一種表態，希望能給兩大黨一個警惕，勿再以藍綠鬥爭慣性，或政黨權力算計，影響國計民生法案的推動。1050919

(中央社)