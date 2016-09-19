立院委員會改選召委 藍6綠10
立法院19日上午舉行第九屆第二會期各委員會召集委員選舉，民進黨拿下10席，國民黨則獲得6席。
內政委員會經投票，由民進黨籍趙天麟、國民黨籍陳超明當選；其中，行政院不當黨產處理委員會案預算將由陳超明排審。交通委員會也是經投票後再加抽籤，由國民黨陳雪生及民進黨李昆澤抽到。民進黨在經濟委員會及衛環委員會拿下全部兩席。
親民黨3位委員事前已決定拋開藍綠政黨風向考量，投給親民黨的老朋友。最後決定在交通委員會投給國民黨陳雪生；在內政委員會投給國民黨的陳超明；在司法法制委員會投給民進黨尤美女。
各委員會召委名單如下：
內政：陳超明（國）、趙天麟（民）
國防：呂玉玲（國）、羅致政（民）
經濟：管碧玲（民）、黃偉哲（民）
財政：賴士葆（國）、王榮璋（民）
教育：陳學聖（國）、何欣純（民）
司法：許淑華（國）、尤美女（民）
交通：陳雪生（國）、李昆澤（民）
衛環：吳玉琴（民）、陳瑩（民）
(旺報)
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