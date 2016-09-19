MLB》大都會橫掃雙城 國聯外卡獨居領先
爭取今年季後賽門票，國聯外卡競爭激烈，紐約大都會19日以3比2贏球，系列賽橫掃明尼蘇達雙城，取得國聯外卡領先，而紅雀在菜鳥先發雷耶斯(Alex Reyes)的好投帶領下，以3比0完封舊金山巨人，在國聯外卡排第3，只落後巨人1場勝差。
大都會19日推出23歲菜鳥伊諾亞(Gabriel Ynoa)掛帥，這也是他大聯盟初先發，主投4.2局飆8K，僅失1分，打線則在首局就先靠康佛托(Michael Conforto)的安打敲回2分打點，新秀李維拉(T.J. Rivera)在第3局再補上陽春炮，用生涯第2轟當球隊添得保險分。
3連戰橫掃雙城後，大都會近14戰拿下11勝，目前在國聯東區還落後華盛頓國民8場勝差，要爭取分區冠軍機會不大，然而在巨人敗給紅雀之後，大都會也取得國聯外卡領先。
紅雀22歲菜鳥雷耶斯生涯第3度在大聯盟先發，繳出7局無失分的精彩演出，只被敲4支安打，送出6次三振，2任後援投手也成功守成，聯手完封巨人，雷耶斯拿下本季第3勝，西格瑞斯特(Kevin Siegrist)奪本季第16次中繼成功，韓籍吳昇桓終結者則收下本季第18次救援成功。
(中時電子報)
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