張鶴齡逃過6次判死 殺兒女判無期確定

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男子張鶴齡民國97年間，受情婦指使殺害妻女3人，期間6度遭判死刑，但更五審4月認為他是「臨時起意」改判無期徒刑，全案上訴後，最高法院今天駁回，判處無期徒刑確定。

這起案件發生在97年間，已婚男子張鶴齡外遇人妻蘇玉真，被元配發現後，95年間遭控受情婦指使，竟然在新北市汐止區住處以乙醚迷昏睡夢中的妻子，為了避免事跡敗露，再悶死2名幼女，並開瓦斯偽裝3人瓦斯中毒身亡。

案發2年後，死者母親聲稱妻女常來託夢，警方因此重啟調查，發現死者鼻嘴有悶縊外傷，且在死者血液中驗出乙醚，檢警待張嫌從中國大陸回國後，立刻約談張嫌到案說明，才坦承因感情因素殺人，案情得以水落石出。

殺害妻子部分，張男日前已被判處無期徒刑、褫奪公權定讞；殺女兒部分日前則遭判死刑，但最高法院在102年認為前審未踐行正當法律程序，且死刑具不可回復性，因此數次發回更審。

全案纏訟8年後，張嫌期間6度遭判死刑，台灣高等法院更五審4月依家暴殺人罪嫌改判張男無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

至於改判理由，合議庭指出，一旦執行死刑人的生命將不復存在，應審慎使用。而根據警察大學的心理測驗結果，認為張嫌他有復歸社會，且有更生的可能性。

另外，依照國際兩公約，執行死刑應是情節最嚴重者，但張嫌殺害2名子女屬於「臨時起意」，非有蓄意殺人之意，因此改判他無期徒刑。

全案上訴後，最高法院今天駁回，全案確定。1050919

(中央社)