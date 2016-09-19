陸8月70城房價 鄭州漲勢最猛

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中國大陸官方今天公布8月70個大中城市住宅售價變動情況。與7月相比，有64個城市新屋價格上漲，數量較7月增加13個，整體漲幅擴大，河南鄭州單月漲幅5.6%居首。

大陸國家統計局上午在官網公布的數據顯示，與7月相比，這70個城市中有64個新建商品住宅（不含保障性住房）價格上漲，4個城市下跌，2個持平。

與2015年同月相比，這70個城市中有62個房價上漲，6個城市下跌，2個持平。

官方數據顯示，河南鄭州8月新建商品住宅價格月漲幅最高，達5.6%；福建廈門這1年來房價漲幅高達44.3%，居70個城市之冠。

大陸國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，8月70個大中城市新屋價格較7月上漲的城市數量，比7月增加13個，漲幅擴大的城市有31個，漲幅達1%以上的城市有25個。

劉建偉指出，分城市觀察，大陸8月一、二、三線城市新屋價格單月漲幅比7月有所擴大。

中國人民銀行（大陸央行）18日公布的第3季城鎮儲戶問卷調查顯示，53.7%受訪居民認為大陸目前的房價高，難以接受；僅3.4%認為房價令人滿意。此外，有23.1%預期第4季房價將上漲。1050919

(中央社)