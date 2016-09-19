高中生自製影片 賞析22首與月相關詩詞

景美女中國文老師李佩蓉發起了「躍月欲試」詠月賞詩計畫，邀請高中生擔任賞詩人錄製影片，學生依照古詩意境取景。（李佩蓉提供）

「舉頭望明月，低頭思故鄉」，每到中秋節，詩人李白的《靜夜思》總被大家琅琅上口，景美女中國文老師李佩蓉發起了「躍月欲試」詠月賞詩計畫，由22位高中生錄製「微課程」賞詩影片，以生活經歷重新詮釋多首跟「月」有關的詩詞，透過網路與不分年齡的大眾分享詩詞的美。

「月亮」常被古人寫進詩詞裡，更有著許多不同的意境，李佩蓉挑選了30首與月有關的詩詞，包括孟浩然的《夏日南亭懷辛大》、蘇軾的《江城子》、柳永的《玉蝴蝶》等，請高中生擔任賞詩人，錄製成8分鐘影片，再搭配上動畫、音樂等，讓民眾更容易進入詩中意境。

影片的製作過程很費工，必須思考詩句要搭配怎樣的畫面，畫成分鏡圖拍攝，再後製加上動畫、配樂、字幕等；李佩蓉認為，國文課本中只有詩詞賞析或是註釋，但「說書」才能真正把文學的浪漫呈現出來，因此她的計畫希望學生用生命經歷與詩詞互動，把古詩和現代生活經驗結合。

台南一中學生李維恩選擇了蘇軾的《江城子》，其中的詩句「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」，讓他聯想到最接近生離死別的時刻，今年的南台大地震時，好友音訊全無，他深刻感受到完全失去的感覺，不過還好最後是誤會一場。

景美女中學生翁欣容則分享孟浩然《夏日南亭懷辛大》，詩中「欲取鳴琴彈，恨無知音賞」，她說，大人都不懂學生喜歡玩社團的心情，因此很希望能找到一位懂自己的人，她更在影片中配上王力宏的歌「伯牙絕弦」，透過流行歌，讓一般民眾更能體會知音難尋的心情。

比起傳統國文課講究字句的註釋或解析，李佩蓉更注重的是「感受」，有些學生一開始對詩詞如何呈現完全沒想法，她就引導學生找出對哪一句的動詞或名詞有感，從感受延伸到生活經歷。

「只要一群人先玩的很開心，效果就會擴散出去」，目前「躍月欲試」詠月賞詩計畫第一場和第二場校園巡迴已落幕，15日開始每周四將在「暢談國文」臉書粉絲團上公布一部賞詩影片，邀請民眾一起在詩中尋月。

(中時)