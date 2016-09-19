Boise賽並列第9 潘政琮威巡獎金榜首進前10

潘政琮季後賽第2戰並列第9，獎金榜進前10。（圖／TPGA提供）

已是2016-2017球季「準美巡選手」的潘政琮，19日在威巡季後賽第2戰Boise公開賽決賽輪，抓到4隻小鳥，外加第15洞4桿洞第2桿直接擊球進洞，獵到1隻老鷹，揮出超水準的65桿(-6)，這個佳績讓他排名大躍進，以總桿270桿(-14)獲得並列第9，同時也是威巡本季第7場前10。

由於這場比賽總獎金高達100萬美元，獲得並列第9的潘政琮，獲得5萬多美元獎金，本季累計獎金增加到23萬1075美元，獎金榜上升3名，從原來的第13升至第10，這也是他威巡本季獎金榜首度名列前10，意味10月展開的美巡生涯，可望以不錯的出賽排序，獲得較多比賽機會。

威巡季後賽還有2場，潘政琮還有機會爭取更佳獎金榜與美巡出賽排序。

潘政琮Boise公開賽獲並列第9後在臉書留言：「經過威巡的震撼教育與壓縮，能幫助我們作更好的準備面臨更大挑戰，也學習如期在長期的旅行中準備好自己，不調球技、心態或生活上都很有收穫。季後賽的球場設定更加接近PGA TOUR，今天打了-6沒有失誤好球，總成績-14，但只能並列第9喔！」他深知，唯有不斷壯大自己，未來才能在強度更高的美巡，與人一較高低。

(中時電子報)