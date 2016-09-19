好事近？洪慈庸：年底不會有人收到她喜帖

台中市新聞局長卓冠廷日前傳出至時代力量立委洪慈庸家提親，兩人預計年底有婚訊，但雙方都沒正面回應。洪今上午到立法院參與召委選舉會議，又遭媒體圍堵問起此事，她多次跳針回應，這件事與公眾利益無關，希望不要浪費媒體資源。媒體追問卓家是否提親、訂婚？洪說，這是私人的事，年底應該不會有人收到她的喜帖。

洪慈庸談及她與卓冠廷的關係，表示兩人就是認識很久的好朋友，家人也都認識，但前幾天卓應該是沒有到他家。媒體問她是否有想婚或閃婚念頭，或是設定幾歲前要結婚？洪說，感情就是隨緣，不會有任何假設，冥冥中都有註定，強調現在認真工作較重要。

(中時)