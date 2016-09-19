打破國文高牆 熱血教師翻轉教學
「讓國文影像教學打破教室的高牆！」一群熱血的國文老師認為，大眾對國文充滿誤解，總認為是老舊、不合時宜，但國文教學若不再只是背誦、考試，而能以「感受」出發，就曾有學生聽完老師對李白《靜夜思》的講解後，聯想到自己喪母的生命經歷，而淚流滿面，證明古今可以相通。
「暢談國文」計畫由景美女中老師李佩蓉發起，曉明女中老師戴慧玲、南一中老師陳禹齊共同參與，希望打破國文教學傳統的制式框架，用影片配上動畫、歌曲，增加內容的可看性，也舉辦了多場實體工作坊，邀請社會大眾重讀古文、表達感受，讓國文不再遙不可及，而是人人都能親近。
李佩蓉表示，希望這些新興的教學方式，能激發傳統制度下的國文老師，對教學有更多的想像，教學對象不再只限定於學生，而是能與社會大眾對話；教學的現場也不再只有教室，而是夠過網路平台觸及更多不同的人。
古詩經過講解也可以充滿人情味，李佩蓉舉例說，「舉頭望名月，低頭思故鄉」雖耳熟能詳，但對於沒有離鄉經歷的人較無感，而文學中的「故鄉」只是一種意象，也可以代表那個最初純然的自己，所以可以是思念的過去自己對於世界全然信任的生活狀態。
故鄉也有另一種解讀，李佩蓉說，若沒有人情，故鄉就只是冷冰冰的「空間」，但有了人情，這個空間就乘載曾經互動的過往，有位參與工作坊的學員剛好就想起，他曾與過世的母親，一起在教室中上課的情景，而激動的流下眼淚。
「當有了被詩詞感動的經驗，人心才會柔軟」，李佩蓉說，在越是觀念多元的時代，就越需要從文學中學習溝通藝術，有了換位理解和文學的潤滑，才能讓人與人之間有更多的尊重和包容。
(中時)
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