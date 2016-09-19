南投紫南宮發威 國民黨強運奪6召委
立法院今天進行各委員會召委選舉，處於關鍵席次的親民黨支援國民黨交通委員會與內政委員會，但是在司法法制委員會卻把票投民進黨，讓國民黨在取得司法法制委員會召委席次上必須交由籤運來決定，讓原本以為可以當選召委的國民黨立委許淑華必須以抽籤定勝負，但儘管親民黨陣前跑票，最後仍被她幸運中籤當選。
親民黨在本屆各會期的召委選舉都居於關鍵席次，但為了制衡選舉，不偏向任何一邊，親民黨兩次都選擇藍綠各投一些，並讓運氣來決定勝負，上個會期親民黨立委陳怡潔就在內政委員會票投民進黨，這個會期陳怡潔改投國民黨，反倒是親民黨立委周陳秀霞改投民進黨。
親民黨團總召李鴻鈞上午表示，因為藍綠惡鬥不止，決定拋開藍綠風向考量，把票投給親民黨的好朋友，包含過去曾經是親民黨籍的陳雪生，以及與省政府互動良好的國民黨立委陳超明，司法委員會則是投給過去半年在體制改革上溝通有默契的尤美女。
據了解，周陳秀霞與李鴻鈞原本已經跟國民黨談好，不過前兩天親民黨突然改變做法，決議改投民進黨。對於周陳秀霞在司法法制委員會突然跑票，許淑華表示，周陳秀霞一早也向她解釋，兩人不會有什麼疙瘩，她也感謝周陳秀霞替她祈福。
許淑華說，周陳秀霞在她抽籤前還告訴她，「妳們南投紫南宮很靈驗，一定沒問題的」，許淑華果然幸運中籤。
(中時)
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