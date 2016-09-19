不速客亂入烤肉趴 2男遭人毆成豬頭

警方到場制止糾紛，與現場民眾發生拉扯。（譚宇哲翻攝）

租賃公司內的電腦在衝突過程中遭人損毀。（譚宇哲翻攝）

衝突現場血跡斑斑，所幸受傷男子送醫後無大礙。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲區四維路今日凌晨1時許，一間租賃公司前20名民眾發生打架糾紛，30歲黃姓男子和27歲陳姓男子在混亂中被打得鼻青臉腫，警方獲報後出動快打部隊到場，衝突幸未擴大，2名傷者經送醫後並無大礙，但打人男子已逃逸無蹤，警方正進一步通知涉案嫌疑人到案。

警方表示，事發當時該租賃公司的10多名員工正在烤肉，突然有外來的10多名男子到場，雙方人馬互相叫囂、推擠，黃男與陳男遭毆打成傷，打人的男子在警方到場前一哄而散，員工則聲稱不認識對方，不知為何被打，目前警方以車追人，鎖定王姓、李姓男子，通知2人到案說明。

歡樂烤肉變調，租賃公司的鄭姓老闆表示，當晚他與員工、朋友一起烤肉，因不勝酒力先行返家休息，突然接獲員工電話告知公司出事，趕回現場竟發現員工被人打傷，現場血跡斑斑，公司內的電腦、電視也在衝突中損毀，覺得相當無奈，將對相關滋事男子提告。

(中時)