918事變週年台灣靜 郁慕明嘆：全面去中化
昨日是九一八事變85周年，九一八是日本侵華的開始，在大陸視為「國恥日」。昨日大陸各地鳴放防空警報，新聞媒體皆報導提醒「勿忘國恥」，但在台灣卻一片靜悄悄。新黨主席郁慕明在臉書感嘆，歷史教育不只在書本上遺失了，連在日常生活中都逐步受去中國化的影響。
郁慕明在臉書發文，九一八事變85周年，大陸各地都有包括鳴警報等紀念儀式，告訴全國人民「勿忘國恥」。但台灣似乎沒有任何的紀念儀式，歷史教育不只在書本上遺失了，連在日常生活中都逐步受去中國化的影響，將一切有關大陸的記憶一點一滴的消去。
郁慕明說，但不要以為這就是綠營所說的，是「多元」、是「去威權」的作為，看看台灣各地搞的神社重建，看看部分政治人物到日本送錢發表的諂媚言詞，就知道表面上說要「多元」，其實是要淡化台灣人的中國認同，取而代之的是單一的媚日思維；表面上說要「去威權」，其實是要讓舊殖民威權復辟。
最後，郁慕明表示「警鐘長鳴，勿忘國恥，如果我們不警醒的認識到這齣狸貓換太子的戲碼，那像甲午割台、九一八侵佔東三省的歷史事件，就有可能會再次上演。」
許多陸網友在郁慕明臉書底下留言「是的，內地各處都響警報」、「聯想到，不抵抗將軍vs不護漁總統！」、「勿忘國恥，振興中華」、「 大陸各大城市均拉響防空警報，告誡人們勿忘國恥！因為，忘記歷史就意味著背叛！」、「九一八對於我們大陸是個無法遺忘的日子，每個城市的防空警報都在警示人民不要忘記中華民族以前的屈辱。」、「台灣的紀念活動是祭拜靖國神社」、「台灣的臉書新聞端根本找不到有關918紀念的隻言片語……呵呵，初中歷史老師們都說中華文化在臺灣，真是諷刺……」。
(中時電子報)
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