PO學生躺鐵軌照諷不要命 校方澄清擬提告
有網友在臉書《爆料公社》PO了一張苗栗縣通霄國中學生成排躺在鐵軌上，斬釘截鐵說學生是躺在阿里山森林鐵路正線，譏諷「不要命的學生想晚7天回家」。但校方澄清說，那是去年畢業旅行在嘉義鐵道藝術村拍攝的照片，軌道並無列車行駛，網友已詆毀學校聲譽，除呼籲勿再轉，並對該網友保留法律追訴權。
這張照片是18日晚間被PO上爆料公社，直指這是阿里山鐵路正線，林鐵園區，不定時列車經過，不要命的學生想晚7天回家，強調如果不在正線上就不會轉PO。
圖文PO上爆料公社後，隨即引發網友熱烈討論，有人說「年少狂歡、找錯地方玩」、「屍速列車的概念」，「這個躺著的互相交叉比對方式跟整體感，太完美了要給100分」，也有人認為「要先釐清是觀光區還是列車行駛用的軌道」，「拍這樣不就是為了紀錄青春？」有人則說「如果現在躺在那邊的是來自中國的遊客，那留言肯定大不同」。
由於照片上有著「通霄國中庚車」字樣，已有校友向母校反應此事，校方也主動了解。
校長吳鈺崧上午表示，那是照片是學校去年10月畢業旅行所拍，但地點是檜意森活園區旁的鐵道藝術村，原本就是提供遊客拍照留念，根本沒有列車行駛。他說，這是畢業生純真快樂的一面，也是日後美好的回憶，很遺憾被網友誤導。
目前該網頁已撤下圖片和文章，但吳鈺崧仍呼籲網友不要散布不實內容，對PO文者不排除採取法律行動，以捍衛校譽。
(中時)
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