國民黨：8縣市長登陸拚經濟 勿眼紅
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，泛藍8名縣市首長登陸拚經濟，所提3項主張有哪一項賣台、傷害國家主權與尊嚴？提醒蔡政府不要見不得別人好。
國民黨上午舉行「兩岸急凍經濟冷颼颼，民間破冰蔡政府眼紅」記者會。
胡文琦說，8縣市首長登陸拚經濟，卻被民進黨抹黑；沒有人能逼蔡政府承認九二共識，但身為領導者要會解決問題，蔡政府應該告訴大家有何錦囊妙計。
胡文琦指出，8縣市首長希望大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、透過大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口行銷優質行程，這3項主張，哪一項賣台、傷害國家主權與尊嚴？提醒蔡政府不要見不得別人好。
文傳會副主委唐德明說，人民對政府經濟表現不滿，8縣市首長為縣民找出路，綠營不用眼紅或酸言酸語；當人民活不下去，會為自己找活下去的出路，不是人為柵欄所能阻擋或任何政治力所能左右。
唐德明也說，蔡政府的維持現狀，是民進黨想要的現狀，非人民想要的現狀，希望蔡政府多為人民著想，不要一意孤行。
文傳會副主委洪孟楷指出，蔡政府執政後，兩岸關係急凍，造成經濟停擺，看到民間力量破冰，蔡政府卻放任偏綠名嘴、黨籍委員汙衊、抹紅；如果蔡政府不提九二共識，請問要拿出什麼，讓兩岸關係更好。1050919
(中央社)
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