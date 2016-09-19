港賽馬墊底變冠軍 被美化為香港精神

香港一匹賽馬18日在賽場上表現驚人，由原先墊底一路超越13匹馬而勇奪冠軍，成為媒體報導的焦點，甚至被美化為香港精神。（大公報網站截圖）中央社記者張謙香港傳真 105年9月19日

香港賽馬場昨天上演一齣只有在電影才有的情節。一匹賽場上墊底的馬一路追趕13匹馬，由最尾變成領先，立即成為媒體的報導焦點，甚至被美化為香港精神。

綜合大公報等香港媒體今天的報導，這則新聞的主角名為「巴基之星」，18日在新界沙田馬場參加1400公尺的賽事，騎師為蔡明紹。

據報導，「巴基之星」以韌性聞名，牠在18日的比賽場上，同樣發揮這種精神。比賽一開始，牠在全部14匹馬之中，排名最後。

雖然牠起步最晚，卻一步一步追趕，竟然連番超越前頭的13匹馬，最後率先衝過終點。

據報導，在上個馬季，這匹馬曾首次展現由落後變為領先的韌性，開始受到賭徒關注。

而牠18日再度由最尾變為領先，扭轉劣勢，贏得馬場全場觀眾鼓掌歡呼。牠的表現也受到媒體廣泛報導，有報章甚至形容這代表香港「打不死」的精神，每次遇到風雨，都可以從低迷中翻身。

一些報章在報導中也藉此鼓勵港人給自己信心，只要有信心，「一定可以逆轉勝」。1050919

(中央社)