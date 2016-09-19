台南民宅火警 1男命危送醫
台南市北區一間透天厝建物今天上午傳出火警，1名男子被救出時心肺功能已經喪失，隨後被送醫急救。警消人員隨後在1樓浴室找到炭火燃燒痕跡，確切起火原因有待進一步調查。
台南市政府消防局在上午9時20分獲報，指稱在北區長榮路一間透天厝冒出濃煙。消防人員抵達現場後破門入內，在1樓浴室內發現起火點並加以撲滅，並發現一名男子倒臥在浴室內，馬上將男子救到屋外。
警消人員初步發現，在浴室內有炭火燃燒痕跡；男子被救出時心肺功能已經喪失，但仍送醫急救。男子的身分及起火原因還有待進一步調查。1050919
(中央社)
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