台南民宅火警 1男命危送醫

台南市北區一間透天厝建物19日上午傳出火警，1名男子被救出時心肺功能已經喪失，隨後被送醫急救。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月19日

台南市北區一間透天厝建物今天上午傳出火警，1名男子被救出時心肺功能已經喪失，隨後被送醫急救。警消人員隨後在1樓浴室找到炭火燃燒痕跡，確切起火原因有待進一步調查。

台南市政府消防局在上午9時20分獲報，指稱在北區長榮路一間透天厝冒出濃煙。消防人員抵達現場後破門入內，在1樓浴室內發現起火點並加以撲滅，並發現一名男子倒臥在浴室內，馬上將男子救到屋外。

警消人員初步發現，在浴室內有炭火燃燒痕跡；男子被救出時心肺功能已經喪失，但仍送醫急救。男子的身分及起火原因還有待進一步調查。1050919

(中央社)