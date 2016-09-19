警施展夾車戰術 竊賊倒地遭制伏

王姓男子涉及桃園龍岡地區多起竊盜案。（楊明峰攝）

王姓男子遭警方制伏在地。（楊明峰翻攝）

警方施展夾車戰術，將王姓男子制伏在地。（楊明峰翻攝）

38歲王姓慣竊在近2周內涉及桃園市龍岡地區多起竊盜案，早已遭中壢警分局龍興所鎖定多時，警方18日晚間11時許趁王男騎機車行經中壢區榮民路、榮安一街口時，2名騎機車的員警施展夾車戰術，將王男的機車夾倒在地，隨即下車飛撲，將其制伏在地，車廂內被起出1克海洛因、2克安毒。

警方調查，王姓慣竊設籍4起竊案，包含所騎的機車、安全帽都是偷來的，連飲料店的封口機，也遭王姓慣竊整台抱走變賣。王男供稱，缺錢買毒才會到處行竊，訊後被依竊盜罪、毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)