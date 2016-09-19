若徐國勇選北市長？ 柯：免疫力好就不怕細菌
立委徐國勇將接任行政院發言人，傳出徐可能成為下屆台北市長選舉的「黑馬」，對此，現任市長柯文哲上午出席世大運活動後回應，在雙城論壇的時候，講過同樣概念，免疫力好就不怕外面來的細菌，要把市政做好，「沒有做好的話，誰也不能救你。」他說，穩下心來，把該做的一樣樣做好，這才是他目前最該做的事情。
媒體問下屆選舉民進黨似乎不再打算禮讓他?柯文哲說，如果做得好、民調高，當然大家支持，如果自己都做不起來，那誰都想要把他換掉。是否有跟民進黨溝通？他說，離選舉還兩年多，倒覺得這應該是2018過完春節再思考的事，現在應該先把世大運做得perfect、做到最好，這才是目前最重要工作。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。