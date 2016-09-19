若徐國勇選北市長？ 柯：免疫力好就不怕細菌

台北市長柯文哲。（本報資料照，劉宗龍攝）

立委徐國勇將接任行政院發言人，傳出徐可能成為下屆台北市長選舉的「黑馬」，對此，現任市長柯文哲上午出席世大運活動後回應，在雙城論壇的時候，講過同樣概念，免疫力好就不怕外面來的細菌，要把市政做好，「沒有做好的話，誰也不能救你。」他說，穩下心來，把該做的一樣樣做好，這才是他目前最該做的事情。

媒體問下屆選舉民進黨似乎不再打算禮讓他?柯文哲說，如果做得好、民調高，當然大家支持，如果自己都做不起來，那誰都想要把他換掉。是否有跟民進黨溝通？他說，離選舉還兩年多，倒覺得這應該是2018過完春節再思考的事，現在應該先把世大運做得perfect、做到最好，這才是目前最重要工作。

(中時)