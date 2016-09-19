李全教議員當選無效 王峻潭今宣誓遞補

前台南市議長李全教被判議員當選無效後，遞補的民進黨議員王峻潭，今天上午在台南市議會舉行補宣誓就職典禮，由代理議長郭信良主持，台南地方法院庭長李昆南擔任監誓人。王峻潭指出，他非常感謝台南市民及全國民眾關心此次選舉官司，未來將配合市政及黨團繼續努力。

據查，台南市議會現有55席議員中，在王峻潭遞補議員後，民進黨團已增為26席，國民黨及無黨籍合計29席。由於議長同時出缺，市議會也預計在本月27到29日的臨時會期間擇日舉行議長補選。

(中時)