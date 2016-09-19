閃辭11年半三立主播 陳雅琳跳槽壹電視

陳雅琳告別待了11年半的老東家三立電視台。(圖／翻攝自陳雅琳臉書)

三立當家主播陳雅琳今(19日)驚傳將告別待了11年半的老東家，跳槽到壹電視，令外界相當意外，由於三立日前才剛裁員，她離開時機相當敏感，不過她澄清是過去的老長官需要幫忙，才會選擇離開。

據《蘋果日報》報導，18日是陳雅琳在三立的最後一天，未來將到壹電視播報也會兼行政職，陳雅琳也透露7月時過去老長官就與她接觸，「因為他們需要我，我在三立也完成傳承的任務」，澄清離開和裁員無關，她也很感謝老東家的照顧，「張總（張榮華）是我生命的貴人」。

而壹電視副總余朝為也證實此消息，並表示：「我們積極往全新聞頻道規劃，只要是專業好手都會極力延攬」，他們也肯定陳雅琳的新聞表現，正是他們需要的人，據悉，陳雅琳最快在10月到任。

(中時電子報)