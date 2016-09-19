強制食品業者自主檢驗 食藥署新納入4700家
強化食安把關！衛福部食藥署今日宣布，新增農產植物製品、麵條、蛋製品、食用醋等10類食品業別，未來將依規定訂定食品安全監測計畫及實施強制自主檢驗，每季或每批至少檢驗一次，確認原料、成品或半成品的衛生安全，未來若未依規定實施安全監測、且限期未改正者，將處3~300萬元罰鍰
食藥署預告修正「應訂定食品安全監測計畫與辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」草案，新增包括「農產植物製品」、「麵條、粉條類食品」、「食用醋」、「蛋製品」及「磨粉製品」等5類具工廠登記，且資本額在3千萬元以上的製造、加工、調配業者，以及「農產植物製品」、「肉類加工食品」、「乳品加工食品」、「水產品食品」、「嬰幼兒食品」等5類具商業登記、公司登記或工廠登記之輸入業者。
食藥署食品組副組長許朝凱指出，此次新增的10類別、共計逾4700家業者，至今累計23類業者，累計涵蓋逾1.9萬家業者，他坦言「已涵蓋國物資及食品加工所需的原物料。」他強調，上新增的10類別將分階段納入，肉類加工食品和乳品加工食品最快，今年10月31日就會納入、要求實施自主檢驗，最晚將在2018年7月31日全體納入。
許朝凱強調，為確保食品衛生安全，遭納入的食品業者都應訂定食品安全監測計畫，每季或每批至少得強制檢驗一次，確認產品的原料、半成品或成品的衛生安全，若為依規定、限期又未改正者，可處3~300萬元罰鍰。
(中時)
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