超人氣幸福早餐 興大早餐銅板價29元
超人氣幸福早餐！國立中興大學推出興大幸福早餐，每份只需新台幣29元！即可享有以興大農產品製作的豐盛早餐，12日開賣，吸引許多學生揪團早起吃早餐。
興大媒體公關組長廖舜右表示，日前到日本訪問，發現日圓100元早餐在日本大學食堂風行多年，因價格便宜，不但是日本特殊的學生福利，也是留日學生津津樂道的校園特色之一，他以此發想推出興大幸福早餐。
興大搭配興大惠蓀咖啡、興大醬油、興大牛奶、興大米，興大雞蛋等農產品，採少油少鹽少添加的烹調方式，推出每份只要29元的幸福早餐，所有餐點皆在廚房現場烹調，特定節日還供應興大牛奶。
興大校長薛富盛表示，早餐很重要，為讓學生享用校內優質農產品，同時倡導均衡營養、健康早起概念，活用校友捐款，學生只要29元就能吃到市價近200元的健康早餐。
土木系二年級的莊佑仁因有晨讀習慣，6點10分就來排隊，連續3天都是第一個，他說，「餐點精緻、分量多，價格便宜，真是無比超值！」
電機系呂映霆是今天第一個排隊的人，他說，「5時50分就來排隊了，以往早餐需要60元，29元早餐划算又營養，省下的早餐錢要存下來當作出國費用！」
興大幸福早餐有日式、英式、西式三款，每周固定一種菜色，限定興大生，每天上午7時45分發號碼牌，8點開始供餐，12日推出後，天天吸引許多學生排隊吃早餐。1050919
(中央社)
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