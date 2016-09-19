退休鋼琴到偏鄉 校園下課飄樂音

屏東高樹鄉高泰國中校長印永生向屏東大學音樂系申請退場鋼琴，放在學校新建校舍的穿堂讓學生彈奏，近半年來，校園裡下課總是飄送鋼琴音樂和歌聲，讓這個偏鄉學校好藝文。

「在我的成長過程裡，鋼琴是貴族樂器，高泰國中學琴的孩子極少，只是想讓偏鄉的孩子也能親近這個一般人眼中的貴族樂器。」印永生2年前向屏東大學音樂系申請了2台退場鋼琴，因為校舍正在新建，就一直擺在倉庫裡。

今年2月，由慈濟基金會援建的新校舍完工，印永生將1台鋼琴擺在新建校舍的穿堂，「穿堂很漂亮，是孩子們下課最喜歡的空間」，印永生說，希望孩子們能在長時間接觸鋼琴下，培養藝文的氣息。

自從鋼琴擺在穿堂後，來自三地門鄉就讀九年級的排灣族女孩葉芷嫻，每天放學後回到家寫完功課，就到部落裡的教會向擔任詩歌班伴奏的大哥哥大姊姊學彈琴，才半個月時間，葉芷嫻的手指飛快在鋼琴鍵上移動，下課時，常到穿堂彈鋼琴，或詩歌或流行歌曲，總是引起一堆唱歌共鳴的學生。

同樣來自三地門鄉的周晨熙，是學校直笛社一員，她兒時就喜歡聽媽媽彈鋼琴，國小五年級開始學琴，現在下課時間也會到穿堂裡彈奏給大家聽。

印永生表示，高泰國中226名學生中，有80名原住民學生，他們的音感特別好，總是會讓校園裡飄送音樂和歌聲。

高泰國中也發展直笛和陶笛多年，校園裡的藝文氣息濃厚，尤其是直笛，10年前，音樂老師鄭(人予)伶遠嫁屏東而來到高泰，成立直笛社，迄今每年都維持全縣冠、亞軍、全國優等的佳績，升學考，學生在超額比序音樂類都能拿到滿分。

印永生表示，高泰國中這幾年發展直笛、陶笛、東洋劍術、棒球，由慈濟援建的新校舍還有宿舍可供遠道而來的學生住，因為這些藝能班，外流的學生減少，還有屏東市為了打棒球而來就讀的學生，今年學生回流了30多名。1050919

(中央社)