轉任國安會諮委 童振源：盡力協助總統
行政院發言人童振源今天表示，未來轉任國家安全會議諮詢委員，作為總統幕僚，總統需要協助，他會盡力做好該做的角色。
行政院昨天發表聲明，童振源另有任用，10月1日起行政院發言人由民主進步黨籍立法委員徐國勇接任。童振源將轉任國安會諮委。
童振源上午在行政院受訪表示，行政院長林全昨天下午約見他，表示工作上希望有些調整。林全提到，總統蔡英文希望他到國安會幫忙，認為他在兩岸關係上有可以協助政府的地方。
回熟悉領域是否較自在？他說，他在任何工作都積極努力。發言人角色須解釋各部會政策，挑戰相當大，未來工作也是面對相當大挑戰，任何工作都須全力以赴。
至於媒體指他遭「撤換」而非「調動」，童振源表示，這方面有媒體詮釋，但林全表示這是工作上的調整。
昨天是否是第一次聽說工作調整？他說，「院長昨天第一次跟我講」，但相信林全先前和蔡總統有討論。
童振源表示，他在剩下時間會扮演好發言人角色，盡力協助徐國勇接任，和媒體互動，也會和徐國勇簡報，相信能很快無縫接軌。
至於任國安會諮委工作重點，他說，未來會再了解，「作為總統幕僚，只能說總統需要我們做什麼協助，會盡力做好該做的角色。」
針對中國大陸昨天僅對泛藍執政8縣市釋出善意，童振源表示，兩岸交流應要全面有意義進行，不論旅遊、文化與體育各方面交流，都對雙方有利，在交流過程中，不要有任何政治前題存在，才能促進有意義交流，希望中國大陸未來能持續和台灣各城市交流。1050919
(中央社)
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