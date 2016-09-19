印度指克什米爾陸軍基地遭恐攻 19死

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印度控制克什米爾地區鄰近實際控制線（LoC）的一陸軍基地，昨天遭巴基斯坦恐怖組織攻擊，造成19名士兵死亡，4名恐怖分子也被擊斃，印度痛批巴國為「恐怖主義國家」。

這是印度控制克什米爾地區20年來死傷最嚴重的一次恐怖攻擊。

「印度時報」（Times of India）今天報導，在攻擊事件結束後，軍事行動處中將處長辛赫（Ranbir Singh）在新德里向中央政府簡報指出，4名攻擊基地的外國人都擁有巴基斯坦的標誌。

辛赫還指出，根據初步報告，這4名被擊斃的恐怖分子屬於「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）古魯小隊（Afzal Guru squad）。

遭恐攻的印度陸軍基地，是位於距離克什米爾首府斯利那加（Srinagar）約100公里處的烏里鎮（Uri）第12旅總部；由於恐怖分子向軍營投擲手榴彈及開槍掃射，並引發油庫爆炸，導致19名士兵死亡，4名恐怖分子也被印度陸軍擊斃。

印度陸軍隨後出動10多架次直升機，將受傷的32人送往斯利那加的92基地醫院治療。

印度當局表示，讓4名巴基斯坦恐怖分子滲透，是嚴重的安全漏洞，而且整個攻擊模式和今年1月巴坦科（Pathankot）空軍基地遭「穆罕默德軍」的恐攻一樣。

印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）痛批巴基斯坦是「恐怖主義國家」，印度總理莫迪誓言嚴懲凶手。

莫迪上台後，原本和巴國總理夏立夫決定恢復印巴全面對話，但因今年1月印度巴坦科空軍基地遭「穆罕默德軍」恐攻，巴國派員到印度調查後，又堅持無法證明這起攻擊是由「穆罕默德軍」首腦阿茲哈（Maulana Masood Azhar）所為，雙方關係再度惡化。

今年7月，克什米爾發生示威暴動，已有83人死亡，迄今尚未平息，印度也指控是巴基斯坦從中煽動，巴基斯坦則向聯合國控訴印度在克什米爾違反人權，雙方關係降到冰點。1050919

(中央社)