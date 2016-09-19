假借飯店業者來電詐騙 16人上當

民眾經常利用連假出遊，詐騙集團偽裝成飯店業者打給被害人，謊稱刷卡付費有問題，騙取個資、金錢。內政部警政署刑事警察局預估，2個月來已有16人上當，呼籲民眾小心注意。

刑事局調查，在新北市從事科技業的伍姓男子曾到國內知名牧場住宿旅遊費，費用以刷卡支付，不久前接到自稱是牧場員工致電道歉，指由於新進員工不熟悉操作，把伍姓男子信用卡誤刷成連續1年每月固定於某日住宿消費，已向銀行申請取消這筆費用。

約20分鐘後，自稱是銀行客服人員致電向伍姓男子確認誤刷情形表示，臨櫃人員已下班，要求他就近到郵局ATM（自動櫃員機）操作取消設定。並提供信用卡資料、金錢等，伍姓男子按指示操作，但越想越不對，致電牧場才警覺受騙。

刑事局表示，7、8月以類似手法詐騙案件數共計16件，財損金額約新台幣180萬元，除國內知名牧場，民宿和飯店都是詐騙集團假冒目標。提醒民眾，如果來電號碼開頭有＋字號須提高警覺，可撥165反詐騙諮詢查證。1050919

(中央社)