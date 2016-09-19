工鬥：若砍7天假 928到圓山抗議民進黨慶
2016工鬥今天說，若政府依舊罔顧民意，堅持要砍掉國定7天假，將再次號召各界工人進行絕食抗爭，並在28日民進黨黨慶當天，前往圓山飯店抗爭，進行大規模反抗集結。
立法院今天舉行委員會召委改選，2016工鬥在立法院大門口舉行記者會表示，衛環委員會召委改選是直接鎖定要強過「砍假7天」的政院版草案，總統蔡英文大選時的勞工政見之一為「縮減工時」，但現今一例一休配合砍假7天的作法，卻完全與縮減工時背道而馳。
2016工鬥指出，民進黨執政後，不斷強調民進黨是最會溝通的政府，但蔡總統在選前承諾絕對不會砍掉7天假來損害工人權益，卻在上會期破例讓未經委員會初審通過的砍假案列入臨時會議程，根本看不出民進黨是最會溝通的政府。
民進黨30週年黨慶28日將在台北圓山飯店舉行，2016工鬥表示，若民進黨持續罔顧民意，要砍掉勞工國定7天假，將在黨慶當天前往圓山抗爭，不排除絕食鬥到底。1050919
(中央社)
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