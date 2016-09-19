總統府網站招標 擬550萬元改版

我要評比

總統府網站將改頭換面，總統府預計將花新台幣550萬元改造網站，這項標案已可在中華民國政府電子採購網查詢。

總統蔡英文今天上午在社群網站臉書（facebook）分享訊息表示，「總統府的官網，是我們國家的門面。你對它有什麼想像？邀請大家來投標，幫助我們，改進它！」

在中華民國政府電子採購網上查詢標案，採購預告公告日期是2日，標案名稱為「總統府新版全球資訊網建置專案」，預定預算金額為550萬元，預定履約期限為民國105年11月到107年8月。1050919

(中央社)