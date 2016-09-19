羅培茲再見3分炮 橫濱DeNA灣星闖季後賽
度過近10年處於「B段班」的日子，暫居中央聯盟第3的橫濱DeNA灣星， 18日強碰央聯霸主廣島鯉魚，洋將羅培茲(Jose Lopez)一肩扛起重擔，先扛超前3分炮，延長第10局再用單場第2轟向對手說再見，率隊6比3奪勝，同天養樂多燕子輸球，也讓橫濱在2011年更名後，首嚐季後賽滋味。
橫濱原名橫濱灣星，2011年因原TBS（東京放送）經營不善，將球隊轉售給手機遊戲公司DeNA，邀請前巨人強打中畑清掌兵符，找來中村紀洋、A.拉米瑞茲(Alex Ramirez Jr.)等好手加盟，以「橫濱DeNA灣星」新隊名重新出發，卻連續4年處「B段班」，教頭中畑清辭職負責，A.拉米瑞茲首任總教頭，就帶球隊闖進季後賽。
今年橫濱在當家主炮筒香嘉智，進化成40轟強打的帶領下，開季雖戰績不佳，但5月起觸底反彈，截至昨賽前都還保持第3，昨役拿下關鍵一勝，擊出再見轟、已第4年效力橫濱的羅培茲興奮的說，「我很興奮，不只是因為打出全壘打，更重要是幫助球隊贏球。」
而同天緊追在後的養樂多敗給中日，讓橫濱自2005年後再闖季後賽，總教練A.拉米瑞茲對子弟兵甚是滿意，「4月時，我沒想過我們能走到這步，能保持動力擊敗冠軍球隊，對球隊而言，這真是價值不斐的一勝。」他們季後賽首輪將碰上第2的讀賣巨人。
相對央聯前3底定，暫居太平洋聯盟首位的軟銀昨8比5擊敗歐力士，但日本火腿對決第3的千葉羅德，在陽岱鋼持續高掛免戰牌的情況下，仍以4比2勝出，阻止軟銀點亮魔術數字，誰將拿下洋聯龍頭？可能得等21、22日兩隊碰頭的關鍵2連戰後，戰局才會明朗。
(中時電子報)
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