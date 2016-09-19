淡水輕軌環差分析 土方量暴增12倍

環保署今日進行淡水輕軌土方量與運輸的環差分析，由於開發單位將機廠挖方量從6330立方公尺，變更為77075立方公尺，足足增加12倍之多，成為委員質疑的重點，雖然仍建議通過，但要求開發方補充說明原因與相關影響。

環署進行「淡海輕軌運輸系統（原淡水捷運延伸線工程）環境影響說明書環境影響差異分析報告（土石方數量、運輸路線變更）」專案小組第2次初審會議。

開發單位指出，設計符合原環說書內容的各項條件，只是當初環說書通過的配置圖沒有詳細尺寸，包含駐警單位、消防供水設施，原環說書都是圖面而無詳細細節。

「原本說1公尺維納斯，過了以後變成3公尺大衛」，環評委員認為，當初環說書沒有任何尺寸、功能說明，怎麼有辦法評估後續工程成本？新的設計增加機廠地下室規劃，為何沒有評估開挖的量？為何只針對土方，而不是包括行政大樓一起進行變更？

原顧問公司台灣世曦補充，原環評書希望減少土方外移，都有算成本，但都是估算，但實際狀況與當初用以估算的地形圖有所不同。開發單位回應，督察總隊3月份查到土方問題，所以先處理土方的環差，還有機廠變更環差也同樣在進行。

最後環委建議通過，但也要求開發單位補充土方量估算差異的原因與影響，補充本次變更所涉及空氣、交通污染增量的環評資料等。

(中時)