李復甸任大巨蛋案主任仲裁人 柯：再檢討看看

大巨蛋工期問題進入仲裁程序，由於之前的主任仲裁人、工信工程董事長陳煌銘立場遭質疑，市府和遠雄將改推前監委李復甸為主任仲裁人；台北市長柯文哲對此表示，今天早上得知此事，李是當年在台大愛滋事件彈劾他的監委，會再檢討看看。

媒體問是否要請法務局提迴避？柯文哲說，會再想一下。

(中時)