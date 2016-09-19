該不該做除汗手術？養成這些習慣可防腋下流汗、汗臭
你是個常常汗流浹背的人嗎？雖已進入立秋時節，但氣溫仍居高不下，除了悶熱難受外，對於容易流汗的人來說更是一大困擾，尤其上班族穿襯衫，流汗時腋下濕一片，總令人難為情。
為了避免尷尬情況發生，多數人會在腋下塗抹止汗劑幫助止汗，止汗劑除了可達到暫時止汗的作用外，還可遮掩汗臭味，但若老是頻繁在抑制出汗量，長期下來會使汗腺阻塞，使身體無法代謝老廢物質，甚至導致毛囊發炎。
也有許多人透過手術的方式去除腋下汗腺，或是選擇最新的微波熱能技術，破壞腋下汗腺組織，達到止汗效果，同時改善了腋下異味的情況，不過適用部位只限於腋下；有些人擔心手術後會有汗液轉移「代償性出汗」的情況，醫師說明「代償性出汗」大多出現在治療手汗的「交感神經截斷」手術，現今手術技術越來越進步，已經可用微創手術解決這個問題。
建議民眾止汗應從改善習慣做起，本身若容易出汗應注重身體清潔，如果流汗後不方便洗澡，可選擇更換衣物，並適時使用止汗劑，醫師提醒不必排斥人體出汗的現象，應保持易出汗部位通風，身體反而不會拼命出汗；當天氣炎熱，或者運動的時候，不應使用止汗劑，因為止汗成分會隨汗水流失，無法被身體吸收，達不到止汗效果，。
每天至少要喝八杯水，幫助身體水分透過尿液排出，此外，飲食應保持清淡，多吃蔬果少吃肉類；至於患有多汗症的患者應尋求醫師建議，選擇適合的治療方式才可有效改善症狀。
(中時電子報)
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