童振源：堅守崗位全力以赴做好兩岸相關工作
行政院發言人童振源今早表示，昨天下午林全第一次告知工作上有調整，提到總統希望他到國安會幫忙，也認為他在兩岸關係這方面有些可以協助政府的地方，無論任何工作場所都會堅守崗位，做好該做的事情，未來工作也會有很大挑戰，任何工作都會全力以赴。
至媒體都用「撤換」，並非「調動」的說法，童振源說，這方面是媒體詮釋。他說，現在還是會扮演好發言人的角色，也會盡力協助徐國勇接任這份工作與媒體互動，有一些工作希望做簡報。昨天下午徐國勇和院長談完也到院本部裡來，針對發言人工作童已向徐做一些交接說明，相信很快可以無縫接軌。
針對大陸國台辦表示願和藍營八縣市交流，未提到和綠營縣市交流，童振源表示，兩岸交流，童振源認為，應該要全面有意義的進行，不應有任何政治前提，不管政治旅遊文化體育，應該要雙方面一起努力，不要有任何政治前提存在，才能促進有意義的交流，希望大陸方面未來繼續跟各城市交流。
(工商)
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